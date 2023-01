Sono state sorteggiate a Nyon, le Final Four di Nations League che si disputeranno in Olanda. L'Italia di Roberto Mancini affronterà in semifinale la Spagna, partita che si giocherà giovedì 15 giugno alle 20.45. Il giorno prima è prevista l'altra semifinale che metterà di fronte Croazia e Olanda. Lo stadio di Rotterdam ospiterà la finalissima di Nation's League, in programma domenica 18 giugno.