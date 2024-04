Spal: tre gol e tre punti per la salvezza

Ed era cominciata anche bene per i rossoblu in costante proiezione offensiva e il palo di Di Massimo con una bella giocata che si conclude sul legno. La Spal ci mette quasi mezz'ora per carburare ma quando lo fa trova l'allegra difesa del Gubbio a spalancargli la porta. Dalmonte per Zilli, Pirrello disorientato, poi il diagonale con il sinistro risulta preciso e potente. Avanti la Spal. Prima dell'intervallo al Zilli fest partecipano Rao con un delizioso colpo di tacco e il solito Dalmonte che offre al numero 21 biancoazzurro la possibilità di spingerla in porta. Doppio Zilli e Gubbio al tappeto. Quelli di Braglia nella ripresa escono dal torpore ma in un paio di circostanze da tiri da fuori, risulta sempre attento Galeotti . Il tris di Ghiringhelli fa scendere il sipario. Allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara, Spal batte Gubbio 3-0