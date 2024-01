Sven-Goran Eriksson: "Ho un cancro, mi resta un anno da vivere"

L'ex tecnico di Lazio e Sampdoria Sven-Goran Eriksson ha un tumore. È stato l'ex ct dell'Inghilterra a dare la notizia intervenendo a una radio svedese: “Ho un cancro terminale, posso rallentarlo ma non operarlo. Mi resta da vivere un anno". Il tecnico svedese ha scoperto la malattia per caso: "Sono collassato improvvisamente mentre facevo una corsa di cinque chilometri, dopo un consulto medico ho scoperto di avere avuto un ictus e che avevo già un tumore. Non so da quanto tempo, forse un mese, forse un anno".

Lo scorso anno Eriksson aveva lasciato l'incarico di direttore sportivo del Karlstad Football per problemi di salute. Da allenatore ha vinto lo scudetto con la Lazio nel 2000. Sempre con i biancocelesti anche una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Uefa, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane. Nel corso della carriera anche due campionati svedesi, una Coppa Uefa e una coppa nazionale con il Göteborg oltre a tre scudetti portoghesi, una coppa nazionale e una Supercoppa portoghese col Benfica. Sulla panchina dell'Inghilterra dal 2001 al 2006, l'ultima esperienza da allenatore è stata come ct delle Filippini nel 2019.