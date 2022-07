Tre Fiori, è giunta l'ora: col Fola Esch per ri-fare la storia

Nel servizio Andy Selva

La storia del calcio sammarinese chiama di nuovo e di nuovo c'è il Tre Fiori, dall'altra parte della cornetta. L'1-0 conquistato in Lussemburgo legittima a credere nell'impresa, a 4 anni da quella di Champions. Stavolta siamo in Conference e di fronte c'è il Fola Esch, sorpreso all'andata e ora bisognoso almeno di una vittoria di misura, per portarla ai supplementari. Per il Tre Fiori c'è da blindare la porta e ripartire, magari in cerca di quel gollettino che costringerebbe gli avversari a segnarne almeno due. Per Selva nessun problema di formazione, tutti i 24 della lista sono a piena disposizione.

Nel servizio le parole di Andy Selva, allenatore Tre Fiori.