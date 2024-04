Tutto facile per il Pescara ad Olbia

Contro l'Olbia il Pescara ritrova i tre punti e allunga a due la striscia di risultati utili di fila. Tra i padroni di casa siedono in panchina i due nazionali sammarinesi Nanni e Fabbri. Sono i sardi a sfiorare per primi il gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Motolese che gira bene di testa ma trova la grande parata di Plizzari. Risposta del Pescara con La Rosa, che tenta la conclusione da fuori, Van der Want si fa trovare pronto. La squadra di Cascione fa le prove generali per il vantaggio ma nel primo quarto d'ora non riesce a passare. Sulla partita ha un peso quello che accade al 22' quando il direttore di gara estrae il rosso diretto per Montebugnoli espulso per chiara occasione da rete per il fallo su Merola. Al 25' ci prova Merola da dentro l'area di rigore dopo un bello scambio, ancora Van der Want respinge. Al 40' calcio di rigore per il Pescara per il fallo di Bellodi su Pierno. Sul dischetto si presenta Merola che firma il vantaggio degli abruzzesi. Prima dell'intervallo c'è tempo per il raddoppio del Pescara. È Accornero a firmare il 2-0 con una gran botta da dentro l'area di rigore che non lascia scampo al portiere dell'Olbia. Nella ripresa Accornero va vicino alla doppietta, Van der Want riesce a respingere in qualche modo. Il portiere di casa è il migliore dell'Olbia. Nel finale di gara il tris del Pescara con Sasanelli che di testa sul secondo palo indirizza la palla in fondo alla rete. Vittoria per 3-0 per i biancoazzurri. Olbia al quarto ko di fila.