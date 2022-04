Vincono anche Gubbio, Teramo e Vis Pesaro

Il Gubbio fa la voce grossa al Del Conero, batte l'Ancona e la aggancia a quota 50. Ospiti avanti dopo appena 7 minuti con tiro a giro dalla distanza di Bulevardi. L'Ancona resta in partita per tutto il primo tempo e va vicinissima a riprenderla quando Rolfini da due passi si divora il gol del pari. Così nella ripresa gli umbri la chiudono con Arena che vince un rimpallo e infila lo 0-2 che poi controllano senza sbandare fino alla fine. Pochissime le emozioni nello 0-0 dello Zecchin tra Grosseto e Siena. Una sola enorme occasione per i padroni di casa. Punizione di Arras, deviazione di Bruzzo e parata pazzesca di Lanni che tiene in piedi il Siena. Finisce pari con gli ospiti vicinissimi alla salvezza diretta, punto che invece non può bastare al Grosseto, ultimo a quota 30. Vince il Teramo che avvicina la Carrarese nella lotta ad uno degli ultimi posti validi per la post season. In chiusura di primo tempo Bernardotto lanciato a tu per tu col portiere segna il vantaggio dei padroni di casa. Che in apertura di ripresa la chiudono: un tiro cross inganna Vettorel, D'Andrea in scivolata non lo perdona. C'è ancora molto tempo e la Carrarese prova a rientrare. L'idea dalla lunga distanza di Battistella si infrange sul palo. E solo in pieno recupero sul cross di D'Auria, Codromaz devia nella sua porta, ma non c'è più tempo e il Teramo la vince 2-1. Al Benelli la Vis Pesaro regola il Montevarchi. Giusti entra così su De Respinis e l'arbitro assegna il calcio di rigore. Cannavò dal dischetto spiazza il portiere. In apertura di ripresa doppietta personale per Cannavò che da posizione impossibile inventa il diagonale del 2-0. La Vis Pesaro sale a quota 44 ed è ottava in classifica.