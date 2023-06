Visite per Weah alla Juve e Loftus-Cheek al Milan, Pirlo alla Samp

Timothy Weah incontra i fan

Solo qualche giorno fa il padre George, Pallone d'Oro nel 1995, aveva dichiarato di essere tifoso della Juventus da sempre. Fatalità del destino il figlio Timothy Weah è diventato a tutti gli effetti un calciatore bianconero. C'è grande curiosità per il giovane statunitense, nato a New York proprio dall'ex calciatore del Milan, ora presidente della Liberia. Primo approccio con il mondo Juve per Weah, arrivato per 12 milioni dal Lille. Prima l'arrivo all'aeroporto di Caselle, poi le visite al J Medical per un esterno in grado di ricoprire tutti i ruoli a destra: in attacco, quinto di centrocampo e all'occorrenza anche terzino. Un jolly per Massimiliano Allegri mentre Stefano Pioli, che ha perso Tonali, prova a consolarsi con l'arrivo dal Chelsea del centrocampista tuttofare . Visite mediche anche per il nuovo acquisto del Milan, prelevato dai Blues con un affare da 15 milioni di euro più 5 di bonus. Al giocatore 4 milioni all'anno per 4 anni. Come detto Loftus-Cheek, prestante fisicamente e con buone doti tecniche, è quel centrocampista moderno definito dagli addetti “box to box”. La sua esperienza potrà tornare utile al Diavolo.

Riparte dall'Italia anche Andrea Pirlo: l'ex tecnico della Juventus - e passato anche in Turchia – sarà il nuovo allenatore della Sampdoria in Serie B. Il campione del mondo 2006, affiancato da Legrottaglie, è stato voluto fortemente dal neo-proprietario blucerchiato Andrea Radrizzani.