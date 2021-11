A San Marino arriva l'Inghilterra, Fabbri: "Partita bellissima da giocare"

Lo Stadium, pieno al limite del consentito, apre la porta ai maestri inglesi che proprio a San Marino festeggeranno la qualificazione al Mondiale. Una serata storica, di quelle imperdibili, di quelle che proiettano il calcio sammarinese sotto i riflettori e che consegnano a giovani di prospettiva come Filippo Fabbri qualcosa da tenersi stretto per sempre. Il Ct Southgate ne ha lasciati a casa 5, cambia poco. San Marino deve misurare, oggi all'ultima uscita, un percorso che non ha trovato il conforto di un risultato, ma tanti piccoli segnali incoraggianti. L'atteggiamento, ad esempio, quello che in Ungheria ha portato a subire in avvio e in chiusura, ma anche 70 e più minuti giocati con geometria, ordine e coraggio.

Nel video l'intervista a Filippo Fabbri