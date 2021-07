Alessandro Recenti è il nuovo allenatore della San Marino Academy

La Federcalcio ha annunciato il nuovo tecnico della San Marino Academy: sarà Alessandro Recenti a seguire la prima squadra nel campionato di Serie B. Lo scorso anno Recenti ha affrontato il campionato cadetto femminile con il Ravenna, terzo alla fine della stagione alle spalle di Lazio e Pomigliano. Classe 1983, Recenti ha iniziato la propria carriera di allenatore in Albania, alla guida della Nazionale Under 19 femminile. Esperienze anche al Lugano e al Sion, nonché, in Ungheria, con l’Honvéd.