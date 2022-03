Alla Pinatar Arena San Marino sfida Capo Verde

Sentiamo Matteo Vitaioli

L'odore dell'erba appena tagliata della Pinatar Arena di Murcia è già di per sé un piacevole flash-back che accompagna una amichevole storica per il Titano. La primavera spagnola fa da cornice a San Marino – Capo Verde, sfida inedita per il calcio biancoazzurro che per la prima volta si confronta con una nazionale di un'altra confederazione. Li chiamano Squali Blu, sono la Nazionale numero 73 del ranking FIFA: sono forti. Nel 2022 già sei partite, con un ottavo di finale alla Coppa d'Africa perso con il Senegal, poi campione e reduci da due amichevoli vinte, l'ultima con un 6-0 al Liechtenstein, tra i quali la tripletta di Gilson Tavares e la doppietta di Bebé giocatore del Rayo Vallecano, con passato anche al Manchester United. Premesse di una sfida che sarà molto difficile, ma che ha tanto di suggestivo, per il tipo di avversario, molto forte fisicamente e per il contesto, la Pinatar Arena, in pratica su campo neutro. Per Fabrizio Costantini, dovrebbero essere 4/5 i giocatori, un po' necessità, un po' volontà che deciderà di cambiare. Nei 23, Dante Rossi e Fabio Tomassini sono rientrati al posto di Berretti e Franciosi. Sarà una partita speciale per tutti, ancor di più per Matteo Vitaioli che contro Capo Verde raggiungerà quota 73 presenze con San Marino eguagliando Andy Selva, al primo posto della classifica di tutti i tempi. La partita sarà visibile in diretta su www.titani.tv dalle 17.

(Nel video l'intervista con Matteo Vitaioli)