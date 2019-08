Alla scoperta del nuovo campionato: FIORENTINO

Nel servizio le interviste a Massimo Campo e Simone Rossi

Quella del Fiorentino è una storia giovane di una società nata a metà degli anni 70 come Montevito e che l'anno passato ha conquistato in volata l'accesso ai play off. Il primo passo di un consolidamento che diventa ora l'obiettivo di una società dinamica che chiede al tecnico Massimo Campo conferme nonostante un budget ridotto. Al lavoro sul campo verso una stagione lunga con un gruppo al quale manca ancora qualche innesto. Simone Rossi è stato uno dei punti di forza della squadra che ha centrato i play off ed è tra i confermatissimi di mister Campo.

Nel servizio le interviste a Massimo Campo (allenatore Fiorentino) e Simone Rossi (attaccante Fiorentino)