Altro poker Tre Fiori: 4-0 alla Libertas

Tre Fiori - Libertas

Dopo il poker all’Academy nell’infrasettimanale, il Tre Fiori ne rifila 4 anche alla Libertas. Altra grande prova dei ragazzi di Girolomoni, Borgo è a secco di vittorie dal 6 ottobre scorso. I gialloblu passano alla prima chance: Benedettini sventaglia, stop e cross di Manfroni sul secondo palo dove Martongelli si perde Errichiello, e allora per il 90 è un gioco da ragazzi incornare e mettere alle spalle di Manzaroli. 1-0 Tre Fiori, che davanti dà spettacolo: il trio Benedettini-Bernardi-Manfroni inventa, il mancino di quest’ultimo è masticato e bloccato da Manzaroli. Errichiello invece si divora la doppietta personale, dopo l’ingenuità colossale di Morelli. L’attaccante si allunga la sfera sullo stop, Manzaroli gli sbarra la strada. Libertas che si vede solo con il sinistro alle stelle di Vivilecchia sulla palla in uscita. In pieno recupero ancora Manzaroli tiene a galla i suoi, disinnescando il tentativo insidioso di Falzetta.

Nel secondo tempo non c’è storia. Dopo soli 5 minuti, Tommaso Bernardi conferma il suo straordinario momento di forma: il 10 gialloblu beffa Manzaroli direttamente da calcio di punizione, fa 11 centri in campionato e soprattutto 2-0. A caccia di un episodio, la Libertas quasi lo trova con Moretti: deviazione e palla che sbatte sulla traversa, prima di tornare in gioco. Ma sarà un fuoco di paglia perché il Tre Fiori dall’altra parte gioca, si diverte e fa divertire: combinazione Bernardi-Benedettini, scarico per Manfroni ed è 3-0. Secondo centro consecutivo per l’esterno cresciuto nelle giovanili della Juventus. La Libertas sbanda, Errichiello prende posizione in area e viene atterrato al momento della conclusione. È calcio di rigore, Benedettini va forte centrale ma centra in pieno il montante. Piccola sbavatura di una partita ai limiti della perfezione. E poco cambia perché, nel recupero, i due nuovi entrati confezionano il definitivo 4-0: verticalizzazione per Prandelli, sguardo a centro area e incursione vincente di Djadji. Il classe 2006 si conferma “riserva di lusso”: quando entra, segna. Mentre il Tre Fiori vince ancora: è la terza nelle ultime 4.