Nuovo impegno internazionale per i Titani, che non più di una settimana fa hanno conosciuto le prossime avversarie in UEFA Nations League 2024-25. In attesa di sciogliere l’ultimo interrogativo su chi tra Lituania e Gibilterra affiancherà San Marino e Liechtenstein, per la squadra di Roberto Cevoli si profila un’amichevole ufficiale di ottimo livello a ridosso dell’estate. Il prossimo 11 giugno, alle ore 18:00, i Biancazzurri incroceranno Cipro al San Marino Stadium.