Nations League: San Marino debutta in casa il 5 settembre

Il girone di San Marino

È nata la quarta Nations League della storia. La sorte ha riservato a San Marino, all'interno della Lega D, un raggruppamento con Liechtenstein e la perdente del play off tra Gibilterra e Lituana. Se la Lituania rispettasse il pronostico che la vede favorita, i Titani se la vedrebbero con gli stessi avversari affrontati nella seconda edizione di questa competizione. Al sorteggio di Parigi hanno partecipato il Presidente Federcalcio Marco Tura, il Segretario Generale Luigi Zafferani, il Tesoriere Filippo Bronzetti, il neo CT Roberto Cevoli e il Responsabile della Comunicazione Luca Pelliccioni.

Il debutto per i biancazzurri è fissato per il prossimo giovedì 5 settembre allo Stadium contro il Liechtenstein. Giovedì 10 ottobre trasferta a Gibilterra o in Lituania che poi restituirà la visita a Serravalle venerdì 15 novembre. L'ultimo impegno è fissato in Liechtenstein lunedì 18 novembre. L'urna della Maison del la Mutualità ha riservato all'Italia di Luciano Spalletti il gruppo 2 della Lega A con Belgio, Francia e Israele. Il debutto degli azzurri è fissato per venerdì 6 settembre in Francia.