Ancora una sconfitta ai rigori per la Nazionale Sammarinese Under 16 impegnata nel Torneo di Sviluppo che si sta disputando in Albania. La sfida giocata questa mattina contro il Belize è terminata 1 a 1 con pareggio sammarinese arrivato in pieno recupero. Come da regolamento si è andati ai calci di rigore che hanno premiato la compagine centro-americana con il punteggio di 4 a 2.