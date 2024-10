Arbitri: una quaterna ASA per Israele-Bulgaria U21, D’Adamo vola in Bosnia

Autunno ricco di impegni per gli ufficiali di gara FIFA di San Marino. Beltrano, Ercolani e Cristiano, insieme al quarto ufficiale Andruccioli, sono stati designati per Israele-Bulgaria di questa sera (ore 18:00).

La sfida tra Nazionali Under 21 si gioca al Gyirmóti Stadion di Györ (Ungheria), in campo neutro. Sarà in campo da domani, invece, Daniele D’adamo. L’internazionale di futsal è in partenza oggi per Sarajevo, dove si svilupperà il Gruppo 2 di Qualificazioni ai Mondiali di futsal femminile. D’adamo è designato come primo arbitro di Bielorussia-Bosnia ed Erzegovina, sfida inaugurale del raggruppamento, mentre svolgerà il ruolo di terzo arbitro in Bosnia ed Erzegovina-Norvegia di giovedì. Il tutto, dopo aver diretto – insieme al georgiano Bliadze – il precedente incontro tra Bielorussia ed Ungheria. Ancora da determinare le designazioni arbitrali per l’ultima giornata di gare, prevista per sabato 19 ottobre.