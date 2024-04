AssoAllenatori: torna il premio ASAC Best Coach Award

Torna l'appuntamento di fine stagione dell’Associazione Sammarinese Allenatori Calcio per premiare il migliore tecnico del Campionato Sammarinese di calcio a 11 e di futsal. La seconda edizione dell'ASAC Best Coach Award è in programma per il mese di giugno con un evento dedicato durante il quale sarà consegnato il premio di miglior allenatore. La giuria è formata da tutti i tecnici delle squadre che hanno partecipato al campionato sammarinese a 11 e di futsal, dal consiglio direttivo dell'ASAC e dai rappresentanti dell'Associazione Sammarinese Stampa Sportiva. Il tecnico de La Fiorita Oscar Lasagni e quello della Folgore Futsal Massimiliano Spada sono stati i vincitori della prima edizione dell'ASAC Best Coach Award.