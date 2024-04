Vittoria fondamentale per la San Marino Academy nel campionato di Serie B femminile. Le Titane passano 1-0 sul campo del Pavia con la rete segnata da Raffaella Barbieri al 61' e staccano proprio le lombarde nella lotta per non retrocedere: a cinque giornate dal termine le biancazzurre salgono a quota 24 punti, a +4 proprio sul Pavia terz'ultimo.