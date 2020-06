Berardi: “Orgoglioso della chiamata. Sono tornato per vincere”

Il nuovo tecnico della Fiorita Nicola Berardi, alla sua quarta volta sulla panchina gialloblu, non si nasconde. “Se alleni La Fiorita non puoi far altro che puntare a vincere. Sono di Montegiardino e allenare a casa mia è un orgoglio. Non mi fanno certo paura i giocatori di grande personalità, anzi ho detto al DS Luca Bollini che più ce ne sono meglio sarà. Tanti nuovi e bravi allenatori nel campionato sammarinese. “Meglio sarà sono solo un ulteriore stimolo, va tutto a vantaggio di un campionato ormai diventato prestigioso”