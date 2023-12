Bollini: “Aspettiamo l'esito degli esami di D'Este, poi ci muoveremo sul mercato”

Alla cena di Natale del Victor San Marino il Direttore Sportivo Gianluca Bollini ha parlato di un grande gruppo che merita la conferma in blocco. La priorità di intervento riguarda il reparto offensivo dove si sta attendendo con ansia l'esito degli esami al ginocchio destro di Nicholas D'Este che verranno eseguiti nella giornata di domani. Se l'infortunio dell'attaccante è più lieve del previsto, arriverà una sola punta per sostituire Nico Manara che ha già firmato per la sua nuova squadra; il Borgomanero Eccellenza Girone A. Ha lasciato il Victor anche il giovane attaccante classe 2005 Diego Michelucci, che ha trovato sistemazione a Pietracuta. Reparto offensivo che al momento ha solo una punta di ruolo Lozza e due seconde punte come Arlotti e Sollaku. Per la partita di domenica contro il Prato torna a disposizione di Cassani il centrocampista Haruna .