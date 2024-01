Cailungo: Mauro Mosconi è il nuovo allenatore

Mauro Mosconi è la nuova guida della prima squadra sp Cailungo per la seconda metà del campionato sammarinese BKN301. "Sono qui perché sono convinto di poter fare bene, - dichiara - lasciare un'impronta in ogni singolo ragazzo e contribuire alla società per alzare l'asticella nel gioco e nei risultati". Ad affiancarlo sarà il suo collaboratore Marcello Gamberini, che afferma assieme alla nuova guida dei rossoverdi: "Vogliamo tornare a creare problemi per tutte le squadre!".