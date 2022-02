Cailungo, vittoria a sorpresa: 1-0 alla Folgore

Folgore - Cailungo

La sorpresa del sabato pomeriggio di campionato è del Cailungo, che a Domagnano supera di misura la Folgore grazie alla rete di Mattia Urbinati. Una sfida che si accede dopo 45 secondi. Golinucci rinvia sui piedi di Giardi che calcia centrale. Al 3’ l’episodio che sblocca la partita: palla persa da Sabbadini in una zona sanguinosa del campo e Urbinati davanti a Gueye non sbaglia. Secondo gol consecutivo per l’attaccante rossoverde. Il Cailungo avrebbe anche l’occasione per andare sul 2-0: la corrente di Manuel Muccioli pesca Luca Cecchetti, il cui tiro finisce di poco fuori. Torna ad affacciarsi la Folgore al 13’ con Docente che serve Fedeli, tiro del numero 10 che viene allontanato da Gallinetta. Ancora Folgore in avanti: Gallinetta non si fida del rilancio coi piedi e si distende per allontanare di testa, Docente raccoglie ma il portiere avversario torna sui suoi passi allontanando in angolo. Poi due episodi da moviola nel giro di cinque minuti: il primo al 29’ quando Hirsch viene toccato in area, per Avoni è simulazione e conseguente ammonizione. Il secondo al 34’ quando il Cailungo protesta per un contatto subito da Benedetti. Cailungo ancora pericoloso con Liverani che servito da Urbinati si lascia ipnotizzare da Gueye, che devia in calcio d’angolo.

Dopo un primo tempo scoppiettante, la ripresa offre meno occasioni da gol. Da segnalare al 22’ la punizione di Luca Cecchetti, uscita a vuoto del portiere della Folgore e colpo di testa in volo di Iuzzolino che per poco non insacca. Al triplice fischio scoppia la gioia dei giocatori del Cailungo per una vittoria importante ai fini della classifica.

Matteo Pascucci