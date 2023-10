San Marino avrà la sua prima nazionale femminile. Sarà una squadra giovanile e parteciperà al Torneo Sperimentale della UEFA under 16. A guiderà questa nazionale giovanile sarà Giacomo Piva, già tecnico della formazione under 17 della San Marino Academy. Il debutto per la nascente nazionale under 16 è previsto per la prossima primavera.