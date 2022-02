Campionato, 20ª giornata: occhi puntati su Tre Penne - La Fiorita

Tre Penne – La Fiorita, negli ultimi anni, è stata una delle grandi classiche del campionato sammarinese e che ha messo in palio diversi trofei. Quella che si giocherà domenica, invece, è “solo” - se così si può dire – uno degli incontri della 20^ giornata ma sicuramente il big match tra la capolista, i biancazzurri di Stefano Ceci, e la diretta inseguitrice, i gialloblu di Oscar Lasagni. Sono 9 i punti di distacco, al momento: il Tre Penne ha una partita in più e una sola sconfitta in 15 giornate, proprio all'andata contro La Fiorita. Fuoco e fiamme previste ad Acquaviva con il Tre Fiori – secondo a pari punti – che proverà ad accorciare su Città o guadagnare su Montegiardino vincendo la propria sfida contro il Pennarossa. Venderà cara la pelle, però, la squadra di Andy Selva tornata al successo nello scorso weekend e vogliosa di riprendersi il quarto posto, approfittando del riposo della Virtus.

Domenica è in programma anche Cosmos-Fiorentino mentre, tornando indietro di 24 ore, la partita più interessante del sabato è quella tra Libertas e Murata: i bianconeri cercano un pronto riscatto, i granata hanno lo stesso obiettivo del Pennarossa e riprendersi di forza la posizione che varrebbe i play-off diretti. Ambizione che ha anche la Folgore: i campioni di San Marino, dopo una partenza a rilento, non perdono da 4 turni e vogliono proseguire con questa striscia positiva nel match contro il Cailungo. Ha una delle ultime occasioni per rientrare tra le prime 12, invece, la Juvenes/Dogana in caso di vittoria con il Domagnano. Dodicesimo posto momentaneamente occupato dal San Giovanni, impegnato a Montecchio contro il sorprendente Faetano.