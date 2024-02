Campionato, Barretta e Pieri spingono il Tre Penne contro il Murata

La sesta vittoria di fila del Tre Penne, mantiene i sei punti dalla nuova capolista. La squadra di Ceci continua la sua rincorsa al vertice. Dovere morale per chi lo scudetto lo ha cucito sul petto, un dovere crederci perché la classifica e otto giornate da giocare lo permettono. Ad Acquaviva, la sfida con il Murata è equilibrata. Succede poco fino al 13' quando sul cross di Nigretti, il contatto tra Pieri e Ferreira scalda le panchine. Per l'arbitro si va avanti. La qualità del Murata nella giocata tutta di prima tra Cecconi e Gaiani, con il primo che libera per il tiro Cicarelli, Migani blocca. Dall'altra parte, azione speculare Tre Penne con Dormi che va alla conclusione che Benedettini respinge. La partita vive di fiammante. Siamo al 26' quando Cunha fa tutto da solo e bene, davanti a Migani prova un difficile colpo sotto che Migani blocca. Alla mezzora Pieri entra in area, Benedettini esce. Portiere e attaccante vengono a contatto, il direttore lascia proseguire, tra le proteste dei campioni in carica. Sul cambio fronte, la più grande occasione del Murata è sui piedi di Cecconi, che la piazza di mancino. Pennellata che si stampa contro il palo. Ancora proteste in area Murata sul contatto tra Ferreira e Pieri. Attaccante di nuovo a terra, si prosegue. Dormi ci prova su punizione, l'ex Cosmos, la calcia bene, Benedettini respinge. Al 38' Pieri in progressione è poi costretto a defilarsi, la conclusione è sull'esterno della rete. L'ultima cosa del primo tempo è un rigore richiesto dal Murata al 45'. Sul cross dalla destra, Lombardi in anticipo rinvia la palla contro la sua stessa mano. Il primo tempo finisce qui.

Nella ripresa Tre Penne subito in avanti. Sul tiro cross dalla destra, la palla finisce a Pieri, poi a Badalassi in fuorigioco e rete annullata. C'è anche il Murata. La squadra di Angelini prova a fare male con Gaiani, il numero 8 liberato in area Tre Penne calcia forte, Migani respinge. Ci vuole l'episodio per sbloccare una partita così e arriva al 71'. Sul cross di Poggi, Antonio Barretta salta più in alto del suo diretto marcatore e di testa porta avanti il Tre Penne. I campioni di San Marino potrebbero chiuderla a nove dalla fine, la gran giocata di Badalassi dà l'illusione del gol, la sfera è sul fondo. Tre minuti più tardi ci prova Pieri sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nella conclusione del numero 9 c'è coordinazione e potenza, il Tre Penne mette al sicuro i tre punti. Nel finale il contropiede di Badalassi, produce un bel mancino che Benedettini respinge. Il Tre Penne vince 2-0, la squadra di Ceci è a sei punti dalla Virtus, a quattro dalla Fiorita.