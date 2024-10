Campionato: primo successo del Pennarossa, il Murata aggancia la vetta

A Montecchio ad uscire col bottino pieno è il Murata. A metà frazione Lago perde un pallone al limite della propria area di rigore ed il tackle di Del Vecchio mette in moto Milani – a segno da breve distanza. La replica del Cailungo vale la parità due minuti più tardi: l’infortunio di Benedettini permette ad Ambrosetti di appoggiare in rete. L’estremo sammarinese accusa un problema che lo costringe ad alzare bandiera bianca ed a lasciare la responsabilità della porta a Cervellini. In avvio di ripresa il Cailungo incassa il 2-1 del Murata al 63’ con doppietta di MIlani. Cailungo in 10 dall'80' per il rosso di Meluzzi. I Bianconeri – in attesa di La Fiorita-Virtus di domenica – agganciano i Gialloblù in prima posizione.

Ad Acquaviva il Pennarossa centra una vittoria meritata nei confronti di un Faetano impreciso sotto porta. I Biancorossi la sbloccano con Martini – in gol sugli sviluppi di un corner. La migliore occasione per il Faetano è sul mancino di Brisigotti, che fallisce un rigore in movimento al 37’. Il Pennarossa raddoppia con un contropiede perfetto a ridosso dell’ora di gioco. Il velo di Famiglietti manda in tilt Ioli, che viene attaccato alle spalle da Cobo. Il Faetano accusa il colpo e non riesce a costruire vere e proprie opportunità per rimettersi in carreggiata. Primo successo in stagione per il Pennarossa che sale a quota quattro punti in classifica.