Campionato: sale l'attesa per Virtus-Murata

La Virtus va a caccia della lode. Dopo i 10 successi in altrettante partite, i neroverdi saranno attesi da uno degli impegni più complicati: il Murata di Beppe Angelini, unica squadra – assieme a La Fiorita e alla stessa Virtus – ad avere una striscia aperta di vittorie consecutive. Sono 3 quelle conquistate dai bianconeri, appaiati al terzo posto in classifica con il Tre Penne. Si preannuncia una sfida altamente spettacolare, tra due squadre che segnano molto – secondo e terzo miglior attacco del campionato – ma subiscono anche poco – Virtus miglior difesa, Murata terza -. Match da vivere in diretta su San Marino RTV, domani alle ore 15. E' un gran sabato: oltre al big match, c'è in programma anche il “Derby della Funivia” tra Tre Penne e Libertas.

I campioni in carica vorranno immediatamente ripartire dopo il mezzo passo falso con il Domagnano, che li ha portati a -6 dalla capolista. Di fronte i granata, in difficoltà nonostante i grandi nomi e alla ricerca di una scintilla per risalire la china. Alle 15 si giocano anche Pennarossa-Cosmos, con i gialloverdi per il terzo hurrà di fila e Chiesanuova che ha mosso la classifica l'ultimo turno - e San Marino Academy-Faetano. Alle 18.15 il posticipo tra Tre Fiori e Cailungo: i gialloblu di De Falco devono riscattare il ko dello scorso weekend con La Fiorita.

Proprio Montegiardino sarà la grande protagonista della domenica: i ragazzi di Manfredini, che hanno ritrovato il secondo posto in solitaria, se la vedranno con il Fiorentino in un antipasto del ritorno dei quarti di Coppa Titano che andrà in scena solo tre giorni più tardi dopo il “pazzo” 2-1 dell'andata. Punti pesanti, come quelli che metterà in palio il secondo derby di questo 11° turno: quello di Serravalle tra Juvenes/Dogana e Folgore. Completa il programma Domagnano-San Giovanni, sempre domenica alle 15.