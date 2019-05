Campionato sammarinese: al via anche i Play Off del 5°

Il campionato sammarinese sta per esprimere i suoi verdetti con le due semifinali: Fiorita-Libertas e Tre Fiori-Tre Penne, partite dalle quali scaturiranno le due finaliste che si giocheranno lo scudetto sabato 25 maggio.

Ma la vera novità di questa stagione sono le sfide che stabiliranno le posizioni in classifica dal quinto all'ottavo posto o se vogliamo; play off del quinto posto. Venerdì 10 alla stessa ora 20.45 ad Acquaviva va in scena Juvenes/Dogana-Murata, arbitro Ascari; mentre a Domagnano è in programma Fiorentino-Folgore, diretta da Ceccarelli. Le vincenti di questi due incontri si giocheranno il quinto e sesto posto giovedi 16, 20.45 a Domagnano. Le due perdenti settimo e ottavo stessa ora ad Acquaviva. La formula prevede partita secca con supplementari e calci di rigore in caso di parità al 90esimo.

I play off dal quinto all'ottavo sono stati introdotti per stabilire una graduatoria definitiva che permetterà di avere un Ranking che servirà per la compilazioni dei gironi della prossima stagione. Inoltre le posizioni chiare determineranno un contributo economico variabile.