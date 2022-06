Campionato Sammarinese: Folgore-La Fiorita vale Scudetto ed Europa

Folgore per il double (dopo quello del 2012/2013), La Fiorita per il primo trofeo nel calcio a 5. Ricca di spunti la finalissima del campionato sammarinese di Futsal tra i giallorossoneri, che hanno già alzato al cielo la Titano Futsal Cup recentemente, e i gialloblu, alla seconda finale consecutiva dopo quella persa contro il Fiorentino lo scorso anno. In palio, oltre allo scudetto, c'è anche la partecipazione alla prossima Futsal Champions League. Anche per questo, Falciano e Montegiardino non lasceranno nulla al caso nell'ultimo atto in programma domani alle ore 21 a Fiorentino. I ragazzi di Spada partono con i favori del pronostico, dando un'occhiata all'organico. E in più La Fiorita ha giocato ben 4 partite nei play-off, di cui 2 finite ai rigori. Le due squadre si sono già incontrate nella prima semifinale: netto 6-2 per la Folgore, trascinata da uno scatenato Bernardi.

Nel servizio le interviste a Giacomo Mainardi (capitano Folgore) e Giacomo Bernardi (capitano La Fiorita)