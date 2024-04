Campionato sammarinese: la Virtus alla volata finale

Virus 73, La Fiorita 71. La squadra di Acquaviva ha il destino nelle proprie mani. Se non sbaglia nulla nelle prossime due sarà dei neroverdi il primo scudetto della loro storia cominciata ufficialmente nel 1964 dalle ceneri della vecchia Robur nata nella seconda metà degli anni cinquanta. San Giovanni e Tre Penne gli ultimi due ostacoli da affrontare per la formazione di Luigi Bizzotto capace di mettere in bacheca Coppa Titano e Supercoppa sammarinese. Manca la ciliegina sulla torta con lo scudetto, il primo che andrebbe a certificare un dominio assoluto del calcio sammarinese nell'ultimo anno. La Fiorita non può fare altro che vincere entrambi gli incontri con Domagnano e Cailungo e sperare in un inciampo dei neroverdi.

Quei due punti sembrano una garanzia, ma nel calcio le certezze le da solo la matematica, il resto sono teorie, e sarà questo l'imput che Luigi Bizzotto cercherà di inculcare nella testa dei suoi ragazzi, chiamati a fare quello che hanno fatto fino adesso. La pressione c'è e si sente ma va trasformata in sensazione positiva per raggiungere l'obiettivo. Vediamo le partite della 29° giornata del campionato sammarinese: domani ore 15 Cosmos – Libertas; Pennarossa – Folgore; Tre Fiori – Tre Penne; San Marino Academy – Murata. Domenica sempre alle 15 Fiorentino – Faetano; Virtus – San Giovanni trasmessa in diretta da San Marino RTV ; La Fiorita – Domagnano; Juvenes/Dogana – Cailungo.