Campionato Sammarinese: venerdì e sabato le gare della nona giornata

La Coppa delle Regioni – con la NAT San Marino protagonista – anticipa il campionato sammarinese. Non si giocherà la domenica, la nona giornata sarà interamente spalmata tra venerdì sera e sabato pomeriggio. Tra gli anticipi serali occhi puntati su Folgore-Murata e San Giovanni-La Fiorita. Giallorossoneri e bianconeri vengono da due sconfitte e vogliono rilanciarsi.

Differenti, però, gli stati d'animo: la Folgore ha giocato una gran partita con la Virtus costruendo numerose occasioni, il Murata – ancora senza Elia Benedettini – ne ha perse 3 delle ultime 4 e si trova a -6 dalla vetta. Interessante, molto interessante lo scontro tra La Fiorita – che viene da 3 pareggi consecutivi e ha bisogno del bottino pieno per non perdere contatto dalle prime – e il San Giovanni, numeri alla mano la squadra più in forma del campionato. 4 vittorie nelle ultime 5, addirittura 17 gol segnati dai ragazzi allenati da Marco Tognacci.

In serata si giocano anche Faetano-Domagnano – tornate al successo lo scorso weekend – e Tre Fiori-Juvenes/Dogana, con la formazione di Serravalle ancora a secco di vittorie.

Stessa situazione per il Cailungo, impegnato sabato pomeriggio contro il Fiorentino. In cerca di riscatto, poi, Libertas e Pennarossa. Desta curiosità invece la sfida tra San Marino Academy e Virtus: l'Under 22 di Cecchetti ha vinto la prima partita in questo campionato la scorsa giornata, i campioni in carica si sono rilanciati dopo due vittorie di fila e inseguono il Cosmos, distante solo 2 punti. Proprio i gialloverdi saranno protagonisti del match clou del nono turno. La capolista affronta il Tre Penne del grande ex Nicola Berardi. E' quasi un'ultima spiaggia per Città, a -7 dalla vetta.

Il Cosmos vuol tornare subito a far bottino pieno, per mandare l'ennesimo forte segnale al campionato.