Campionato: vincono solo i club di Fiorentino, La Fiorita si ferma

La splendida punizione di capitan Rossi illude il Domagnano nel big match della 6^ giornata di Campionato Sammarinese contro il Tre Fiori. Ma i gialloblu non ci stanno e pervengono immediatamente al pareggio con Dolcini, prima del nuovo vantaggio dei Lupi firmato Mattia Ceccaroli. Il centrocampista prosegue nel proprio magic moment trovando la quinta rete stagionale. Giallorossi sul 2-1 al riposo ma “ribaltati” nella ripresa quando gli uomini di Matteo Cecchetti crescono e ne segnano addirittura 3 in 20 minuti: inizia Gjurchinoski su calcio di rigore, prosegue De Lucia sugli sviluppi di un calcio di punizione e chiude ancora Gjurchinoski in contropiede. Destro a giro alle spalle del portiere, doppietta personale e triplice fischio: il Tre Fiori vince 4-2 e scala la classifica. Così come i cugini del Fiorentino a cui basta lo scavetto di Abouzziane – liberato dalla verticalizzazione di Colagiovanni – per superare di misura la Juvenes/Dogana dell'ex tecnico Manuel Amati.

La Fiorita, invece, arresta la propria marcia a punteggio pieno: la Virtus colleziona occasioni ma non sfonda e a Domagnano è 0-0. Stesso identico risultato nel derby di Borgo Maggiore tra San Giovanni e Cailungo: i rossoverdi fanno la partita ma non trovano il gol, sfiorato dai rossoneri con la traversa di Enea Senja.