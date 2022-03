Lorenzo Capicchioni alla prima convocazione in nazionale si dichiara fiducioso di trovare una maglia da titolare contro l’Ungheria L’ex centrocampista del Rimini oggi alla Fya Riccione in Eccellenza, è stato falcidiato dagli infortuni. Solo nell’ultimo periodo ha trovato continuità con la squadra guidata da Mirko Taccola ed ora la prima convocazione in Nazionale. Contro l’Ungheria potrebbe partire dall’inizio

Dall’inviato a Budapest Lorenzo Giardi