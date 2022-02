Carrer trascina il Victor, Classe ko 2-0

La rivoluzione d'attacco dà subito i suoi frutti e il Victor San Marino archivia la lunga sosta coi tre punti. Un volenteroso Classe s'arrende a un 2-0 tutto marcato Alex Carrer, preso a dicembre dal Vado e perfetto nel suo esordio da titolare. La prima gioia al 28°, un tocco ravvicinato su servizio dell'altro Alex venuto dal mercato, Ambrosini, inseritosi sull'imbeccata di Gaudenzi. Vantaggio che coinvolge tutto il tridente dunque, fatto per due terzi di innesti. E se Carrer è il protagonista, anche l'ex Ravenna è autore di un'ottima gara, che lo vede svariare su tutto il fronte d'attacco. È di Ambrosini anche il traversone per il volante fuori specchio di Boccioletti, unica altra occasione di un primo tempo a trazione Victor ma non proprio da calcio spettacolo.

Decisamente meglio la ripresa, nella quale il Classe, sin lì inconsistente, ha fin da subito ben altro piglio. Ambrosini e Barone non s'intendono e parte il contropiede di Togni, palla sulla destra per Fogli che rientra, elude Pedrazzini a suon di sterzate e carica, con Pazzini sicuro nel difendere il suo palo. Poi l'episodio da moviola con la caduta in area di Polidori: per l'arbitro non c'è nulla, il tecnico ospite Matteucci protesta e poco dopo si prende il rosso diretto. Il Victor si spaventa ma non si scompone e risponde a sua volta: discesa e imbucata di Carrer, Gaudenzi raccoglie la respinta al limite di Santucci e Baldassarri deve superarsi per tenerla viva. Ma solo per pochi minuti: Boccioletti va di prima per un meraviglioso lancio da biliardo a incanalare Carrer, che mette a sedere il portiere, s'allarga sul destro e incrocia per la doppietta.

Ma nemmeno questo basta per stendere definitivamente il Classe, acceso dall'ingresso di Frisari. Subito protagonista con un tocco che libera Togni per una bordata respinta da Pazzini. La spinta prosegue coi cross dalla fascia: Santucci per l'inzuccata vincente di Innocenti, che però si è liberato fallosamente di De Queiroz e dunque non va a tabellino. Poi tocca a Frisari, Caidi liscia, Morelli non è reattivo e Pasi controlla e piazza, Pazzini para ancora e la palla schizza fuori. Nel recupero contropiede Sapori-Santoni sul quale Ferri salva tutto all'ultimo, dall'altra parte Frisari inzucca alto il cross di Bottini ed è l'estremo tentativo prima della resa ospite.