Cecchetti al debutto in Ungheria

Debutto in una città ricca di storia come Budapest per Matteo Cecchetti. Per il neo Commissario tecnico dell’ Under 21 pochi problemi di convocazioni. Al netto degli ormai aggregati da tempo alla Nazionale Maggiore come Nicola Nanni, Filippo Fabbri e David Tomassinini, gli unici assenti sono il difensore Simone Francioni, squalificato, e il centrocampista del Cailungo Luca Cecchetti in ripresa da un infortunio. Due i debuttanti in maglia biancoazzurra. Prima convocazione per l’ex centrocampista del Rimini, oggi alla Fya Riccione, Lorenzo Capicchioni e per l’altro centrocampista, Alberto Baldazzi. Alle 16.30 la rifinitura al Nándor Hidegkuti Stadion, impianto dove domani pomeriggio si giocherà la partita tra Ungheria e San Marino, valida per il settimo turno di qualificazione al campionato europeo di categoria. All’andata gli ungheresi si imposero per 4 a 0.