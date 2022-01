Cecchetti e Costantini la Federazione torna alla sammarinesità

“Fino a che ci saremo noi, i CT delle Nazionali più importanti non resteranno in carica per decenni”. Il Presidente della FSGC Marco Tura stoppa la domanda sul ritorno al passato a tinte esclusivamente biancoazzurre e difende le scelte precedenti lasciando intravvedere spiragli per un possibile ritorno di Franco Varrella in un ruolo diverso, con un sibillino, pronunciato in conferenza stampa di presentazione di Matteo Cecchetti nuovo CT Under 21, “Varrella vedremo se ne riparlerà”. Il Presidente non accetta di vedere etichettati i due nuovi Commissari Tecnici solo per essere in possesso del passaporto blu: “Non abbiamo scelto Cecchetti solo per dare continuità in questa ultima parte del biennio - sostiene Tura - con il suo club ha ottenuto risultati sotto gli occhi di tutti come lo storico passaggio di turno in Europa League del Tre Fiori e recentemente ha completato il suo percorso di formazione presso il Centro Tecnico di Coverciano, conseguendo il grado di ‘Allenatore UEFA A’. La scelta non è ricaduta in forma casuale su Cecchetti, né tantomeno è legata alla sua cittadinanza sammarinese ma basata – conclude il Presidente FSGC- sulle comprovate competenze e qualità dimostrate dal nuovo CT dell’Under 21 di San Marino”.

Cecchetti, apre dichiarandosi emozionato ed entusiasta per questo nuovo incarico che durerà fino alla fine del biennio. 4 partite per meritarsi la riconferma che l'ex tecnico del Tre Fiori affronterà insieme al suo staff: Francesco Lunardini vice, Antonio Gespi collaboratore tecnico. Oltre al preparatore atletico Alessandro Testoni. Confermati Marcello Teodorani preparatore dei portieri, Francesco Galli fisioterapista e Luca Nanni Team Manager. Non serve stravolgere ha detto Cecchetti ma proseguiremo sulla linea tracciata. Primo allenamento lunedì 10 gennaio ore 19 a Serravalle B.