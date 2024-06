Intervista a Roberto Cevoli

Alla vigilia dell'amichevole con Cipro, il commissario tecnico della Nazionale Sammarinese Roberto Cevoli è intervenuto in conferenza stampa. " Affrontiamo una Nazionale che gioca bene a calcio ma noi dobbiamo migliorare, fare un altro passo in avanti. Mi piacerebbe vedere un ulteriore crescita - ha aggiunto Cevoli - non credo che farò molti cambi rispetto alla gara con la Slovacchia ma prima di decidere voglio vedere l'ultimo allenamento di questa sera".