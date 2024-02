Cevoli: “Ho preso atto della decisioni dei due portieri Simoncini e Benedettini e mi regolerò di conseguenza”

Il CT della Nazionale di San Marino Roberto Cevoli ad Acquaviva per assistere al big match della 24° giornata del campionato di Serie D Girone D Victor San Marino – Carpi. Cevoli, fa i complimenti ad una squadra che sta facendo una grande stagione, anche se vede Carpi e Ravenna favorite per la vittoria finale. Il CT è dispiaciuto per non aver visto all'opera Lorenzo Lazzari e Alessandro Tosi ieri non presenti nella distinta dei 20. Poi naturalmente la sua Nazionale con calendario internazionale che comincia a prendere forma.

Dopo aver conosciuto le avversarie di Nations League e le amichevoli con Saint Kitts and Nevis (20 e 24 marzo) e Cipro (11 giugno) il prossimo impegno della Nazionale di San Marino è previsto per mercoledì 5 giugno. Quel giorno i ragazzi di Cevoli sfideranno la Slovacchia allenata da Francesco Calzona (neo tecnico del Napoli). Il CT parla anche della decisione di lasciare la Nazionale dei due portieri Aldo Junior Simoncini ed Elia Benedettini.

Nel video l'intervista al CT della Nazionale di San Marino Roberto Cevoli