Champions League Femminile: Laura Cordani designata al Camp Nou

Dopo il debutto estivo nel turno preliminare nella più importante competizione europea di calcio femminile, Laura Cordani è pronta anche alla sua prima volta nella fase a gironi di UEFA Women’s Champions League. E se allora significò Madrid, c’è ancora la Spagna nel futuro prossimo dell’assistente piacentina – internazionale di San Marino da qualche mese, al pari di Cristiano ed Ercolani. Domani alle 21:00, Laura Cordani sarà in campo in qualità di seconda assistente dell’elvetica Désirée Grundbacher – chiamata a dirigere Barcellona - Rosengård. Completano la quaterna arbitrale l’austriaca Sara Telek, prima assistente, ed Esther Staubli, quarto ufficiale di origine svizzera. Nella gara del Camp Nou, il Barcellona di gioca il primo posto nel girone: per le Blaugrana l’ostacolo Rosengård, formazione svedese ancora a secco di punti nel raggruppamento. Nel precedente incontro casalingo contro il Bayern Monaco, attualmente a pari punti con il Barcellona, furono ben 47,000 gli spettatori a spingere le padrone di casa al prezioso successo sulle bavaresi.