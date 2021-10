Ottimo esordio per la Nazionale Italiana under 19 femminile nel girone di qualificazione agli Europei di categoria. La squadra del ct Enrico Sbardella ha battuto la Polonia 4-0. Tra le protagoniste anche la sammarinese Chiara Beccari autrice di una doppietta e la romagnola Nicole Arcangeli con un gol. In rete anche Giai. Le Azzurrine torneranno in campo sabato contro le pari età dell'Azerbaigian.