Chiara Beccari al Sassuolo

Nel prossima campionato di serie A femminile, Chiara Beccari vestirà la maglia del Sassuolo. L'attaccante italo/sammarinese, recentemente convocata per i mondiali di calcio in Australia e Nuova Zelanda con l'Italia, vivrà una nuova avventura in serie A con la squadra neroverde. Dopo l'ottima stagione con il Como, la calciatrice di proprietà della Juventus, sarà impegnata in questa nuova avventura. Per Chiara Beccari, eletta migliore giocatrice under 21 della passata stagione, un anno di prestito con le neroverdi.