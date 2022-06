Conference: Tre Penne in Bosnia, Tre Fiori in Lussemburgo

La notte del 25 maggio a Tirana è stata magica per la Roma e storica per la Conference League, al suo esordio. La terza competizione europea per club, ora, verrà ancora una volta inaugurata da due formazioni sammarinesi. Per la seconda volta consecutiva c'è il Tre Penne – battuto nella finale di campionato da La Fiorita – che, dopo aver affrontato la Dinamo Batumi la scorsa estate, volerà in Bosnia ed Erzegovina per affrontare il Tuzla City, secondo nell'ultima stagione alle spalle dello Zrinjski Mostar. Corsi e ricorsi storici per i biancazzurri che esordirono 12 anni fa in Europa proprio contro quest'ultimi segnando anche 3 reti tra andata e ritorno. Tuzla City squadra insidiosa con diversi giocatori convocati nella nazionale bosniaca: l'uomo di punta è il bomber Krpic con 15 gol stagionali.

Avventura nei Balcani per il Tre Penne di Stefano Ceci mentre il Tre Fiori del neo-tecnico Andy Selva non trova il “tanto voluto” Bala Town che, ovviamente, evoca dolci ricordi ma incrocerà i tacchetti contro i lussemburghesi del Fola Esch. La formazione biancorossa è stata la prima società calcistica del Lussemburgo e vanta nel proprio palmares 8 campionati e 3 coppe. Ultima annata chiusa al terzo posto, trascinati dal fantasista Mirza Mustafic: 14 gol e 15 assist. E' un impegno sicuramente ostico anche perché il Fola, nella scorsa Conference, è arrivato all'ultimo turno preliminare - prima dei gironi - eliminato solo dai kazaki del Kairat. Questo ha deciso l'urna di Nyon, ora la parola passa al campo con l'andata in programma il 7 luglio e il ritorno una settimana più tardi (14 luglio).