Controsorpasso Virtus, Benincasa stende La Fiorita

Brutta e compassata fino all'80°, la sfida per il primato si decide in un finale al batticuore, dal quale la Virtus, che nel complesso ci ha creduto di più, esce vincitrice e capolista. Benincasa segna, Passaniti salva ed è 1-0 su La Fiorita, che si sveglia solo in un recupero di puro assalto, incassa il sorpasso in classifica e ora insegue a -2.









Fino al gol partita non succede praticamente nulla, giusto un paio di occasioni nel primo tempo ed entrambe a firma neroverde: Pecci da limite, Zavoli respinge e a rimbalzo Tortori non trova la girata. Zavoli che poi, sul lancio di Michele Rinaldi, esce avventato e viene scavalcato dal tocco di Benincasa, la palla però non ha la forza per arrivare in porta e Mazzotti può comodamente raccoglierla.

Siamo solo al 40°, eppure il tempo a cronometro deve raddoppiare, prima che si riveda un'occasione. Stavolta però è quella giusta: la spazzata di Guidi centra Mazzotti e diventa buona per Benincasa, che prende spazio su Zampano e beffa Zavoli col mancino, reso morbidissima parabola dalla deviazione sempre di Zampano. Momento d'oro per l'ex Savignanese, salito a quota 11 reti col suo 4° centro in tre partite.

Ancora Virtus con lo spunto di Pecci, il cui destro è deviato in angolo da Mazzotti, e all'88° La Fiorita resta pure in 10: fuori Guidi, che per frustrazione entra in ritardo su Vallocchia e si becca il secondo giallo. Zafferani che non trova il tempo per il tiro sull'invito in area di Greco è il primo sussulto dei gialloblu, che però, in principio degli 8' di recupero, quasi se la chiudono da soli: Greco all'indietro, carambola su Fatica e svirgolata di Grassi a smarcare Pecci davanti a Zavoli, che pur andando giù resta reattivo ed evita il bis da sipario.

Niente colpo di grazia e il prosieguo è assedio Montegiardino: Amati sventaglia e Zampano è libero di buttarla in mezzo, dove Ambrosini non arpiona e di fatto la toglie a Danilo Rinaldi. Di nuovo Zampano a imbucare e stavolta Ambrosini schiaccia in girata per la patta, negata dal grande intervento di Passaniti; l'azione va avanti col cross di Amati, qui l'estremo esce a vuoto ma Fatica non inquadra l'inzuccata. Dopodiché triplice a detronizzare La Fiorita e incoronare la Virtus, per l'ennesimo cambio in vetta di una corsa scudetto che, a 8 turni dal termine, si conferma più che mai aperta ed entusiasmante.