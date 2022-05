Coppa Titano, le parole di Fedeli e De Falco

Il capocannoniere di Coppa Titano è Eric Fedeli che col gol in finale si è portato a quota 5. "È una piccola soddisfazione anche se purtroppo non abbiamo vinto - dice l'attaccante - peccato perché ho avuto delle occasioni nel primo tempo che non sono riuscito a sfruttare, poi il calcio è così: sbagli e gli altri ti puniscono. Siamo stati poco lucidi".

Tra i grandi protagonisti della finale c'è stato Andrea De Falco, centrocampista dal curriculum importante - tanta Serie B e Serie C e anche 7 presenze in A con l'Ancona - arrivato a gennaio e ieri capitano al posto dell'infortunato Davide Simoncini. "Sono venuto qua per questo - spiega - non era facile, abbiamo sofferto: abbiamo fatto un gran primo tempo, nel secondo abbiamo dato per scontato il risultato e quindi non ce lo siamo goduti come meritavamo. Uno quando comincia a giocare a calcio lo fa per queste partite qua, l'ho detto ai ragazzi negli spogliatoi. Sono contento che ci siamo tolti questa soddisfazione, era una cosa che volevo: mi mancava la partita in Europa con un club, ci ho giocato solo con la Nazionale e questo era un mio obiettivo. Diciamo che abbiamo trovato una quadratura nelle ultime partite, forse non siamo bravissimi nel giocare la partita ma siamo più bravi ad attendere e colpire, perché abbiamo giocatori di corsa e di qualità e l'abbiamo dimostrato".