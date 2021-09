Coppa Titano: ok Domagnano e Murata, pari in Folgore-Libertas e Faetano-Cailungo

Terza vittoria su tre partite in stagione per il Domagnano, che batte 2-1 il San Giovanni. Olivieri la sblocca con un tocco sottoporta su punizione di Gaiani. Sempre su punizione, al 79° il pari delle pantere, con Magnani a battere per il colpo di testa vincente di Grechi. Al 94°, col San Giovanni rimasto in 10 per il rosso a Berardi, il gol vittoria di Fancellu, che sul pallone scodellato da Rossi anticipa di testa il suo marcatore.







Vittoria per 2-1 anche per il Murata, sulla Virtus. Gori crossa, Genghini fa sponda e Bernardi porta avanti i bianconeri, il resto sono rigori. Quello di Cangini vale il raddoppio, quello di Apezteguia tiene in corsa la Virtus.

1-1 tra Folgore e Libertas: granata avanti con lo scavetto su rigore di Aruci, poi errore di Moretti del quale Sottile approfitta per servire Fedeli, che si gira e impatta per i campioni di San Marino. 0-0 infine tra Cailungo, che prende una traversa con Luca Cecchetti, e Faetano, che protesta giustamente per un tocco di braccio in area di Senja non ravvisato dall'arbitro.