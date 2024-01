Nel campionato sammarinese, tre nuovi acquisti per il Cosmos. Si tratta dei difensori Sergio Di Stasio, classe 2001 ex Pistoiese e Daniele Salvatelli, difensore ex Tolentino e Sangiustese. Accordo praticamente raggiunto anche con il centrocampista Sami Brando che ha giocato la prima parte della stagione con la maglia del Victor San Marino.