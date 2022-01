La Società Sportiva Cosmos ha ingaggiato i difensori Matteo Nanni, ex Murata e Virtus, Martin Comanducci, ex Fya Riccione e il centrocampista Samel Gjorretaj, ex Sammaurese. Saluta il club gialloverde l'esterno di centrocampo Federico Di Addario, trasferitosi al Gabicce Gradara.