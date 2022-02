Costantini: “Il mio contratto termina a fine 2022. Soddisfatto dell'ingaggio”

Fabrizio Costantini

Per il Commissario Tecnico, Fabrizio Costantini, si tratta del primo allenamento di campo diretto da quando gli è stata affidata la selezione sammarinese. Si rivede anche Danilo Rinaldi: l’ultima presenza ufficiale del capitano della Fiorita con la maglia della Nazionale è datata giugno 2019 contro la Russia. Costantini conferma, dunque, di voler coinvolgere nel progetto tutti i calciatori sammarinesi potenzialmente convocabili – indipendentemente dal grado di esperienza internazionale o dalla continuità in biancoazzurro nel corso delle più recenti annate. Il CT si è dichiarato molto dispiaciuto per il nuovo infortunio di Filippo Berardi che lo costringerà a rientrare in Nazionale dopo l'estate. Costantini ha parlato anche del suo contratto. Il CT resterà in carica fino al 31 dicembre 2022. Non ha parlato di cifre, ma si è detto soddisfatto dell'ingaggio percepito.

Nel video la sua intervista