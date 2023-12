SERIE D GIRONE D

D'Amore: "Momento no, abbiamo la possibilità di fare meglio". Cassani: "Ho visto la stessa partita di Coppa con il risultato ribaltato"

Il tecnico dell'Imolese Gianni D'Amore conferma il momento no della sua squadra. Per l'allenatore del Victor San Marino Stefano Casssani l'episodio ha deciso il match esattamente come nella precedente sfida di Coppa Italia