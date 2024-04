Da 2-0 a 2-2, poi Guidi dà ancora speranza a La Fiorita: 3-2 al Tre Penne

Biglietto andata e ritorno per il paradiso per La Fiorita, dopo aver sfiorato l'inferno con la rimonta Tre Penne. Una delle classiche del calcio sammarinese degli ultimi anni si chiude con il successo al cardiopalma per Montegiardino che parte forte, subisce il ritorno dei biancazzurri e alla fine festeggia con Tommaso Guidi. Dalla ruota esce un pirotecnico 3-2, in un match in cui è successo un po' di tutto. Un pomeriggio importante per La Fiorita, che inizia nel migliore dei modi: corner telecomandato di Amati e stacco vincente di Fatica che non lascia scampo a Migani. Al 10' è già 1-0, poi strappa Niang che lascia sul posto Barretta e calcia in diagonale. Questa volta l'estremo difensore del Tre Penne si accartoccia e blocca. E' il preludio al raddoppio: ingenuità colossale di Lombardi che serve un assist involontario allo stesso Niang che ringrazia, mette il turbo e infila sotto le gambe di Migani. 2-0 dopo neanche 20 minuti e, per La Fiorita, sembra tutto facile. Ma Città è squadra dura a morire e, a stretto giro, accorcia le distanze: Pieri mette in mezzo, Scarponi incorna e – con l'aiuto del palo – batte Vivan. Cambia l'inerzia della partita: Fatica, dopo il gol segnato, ne fa praticamente un altro deviando in corner il destro a botta sicura di Badalassi. Attento anche Vivan, quando neutralizza il destro da fuori di un ispirato Pieri. La Fiorita è in difficoltà ma protesta quando Semprini anticipa Giovagnoli che lo colpisce in area: per il direttore d gara si può proseguire.

Ma, al rientro dagli spogliatoi, è sempre il Tre Penne a crederci di più. E a completare la rimonta: Semprini, entrato al posto di Vivan, ci mette una pezza su Badalassi. La sfera però rimane li, Vandi serve Nigretti e per il 28 è tutto facile depositare dentro il clamoroso 2-2. Tutto da rifare per La Fiorita che si affida alle capacità balistiche di capitan Amati: missile terra-aria che si stampa sulla traversa. Come detto, La Fiorita-Tre Penne non è una partita come le altre e gli animi si accendono facilmente. La partita resta in equilibrio ma, a 10 dal 90', ecco la svolta: Alex Gasperoni tocca vistosamente con il braccio in area e concede un calcio di rigore solare a Montegiardino. Secondo regalo di giornata del Tre Penne, la palla pesa come un macigno ma Tommaso Guidi è glaciale e la mette sotto all'incrocio dei pali. 3-2, La Fiorita torna avanti e può continuare a credere nello Scudetto. In pieno recupero Migani ferma Niang in contropiede e poi ci pensa Pieri con un fallaccio da dietro, punito solo con il cartellino giallo. La banda Manfredini resiste: a 180 minuti dal termine, c'è ancora una lotta per il titolo.